Schijnaanvallen Russische gevechtsvliegtuigen op Nederlands marineschip Zwarte Zee

Afgelopen donderdag hebben Russische gevechtsvliegtuigen voor onveilige situaties gezorgd bij Zr.Ms. Evertsen in de Zwarte Zee. 'Het Nederlandse marineschip bevond zich op dat moment ten zuidoosten van de Krim', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdagmiddag.

Herhaaldelijk lastig gevallen

'De vliegtuigen vielen de Evertsen tussen ongeveer 15.30 uur en 20.30 uur lokale tijd herhaaldelijk lastig. Ze vlogen gevaarlijk laag en dichtbij over en voerden schijnaanvallen uit. De gevechtstoestellen waren bewapend met bommen en zogenoemde air to surface-raketten, bedoeld om vanuit de lucht op een doelwit af te vuren. Na de urenlange intimidatiepraktijken, vonden er ook verstoringen plaats van elektronische apparatuur van de Evertsen', aldus het ministerie.

'Recht op vrij gebruik van de zee'

De Russische acties druisten in tegen het recht op het vrije gebruik van de zee. Daarnaast gaan ze in tegen onderling gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in het INCSEA-verdrag. De overeenkomst moet onveilige situaties op zee voorkomen.

Geen enkele aanleiding

Commandant Zr.Ms. Evertsen kapitein-luitenant ter zee George Pastoor: 'Zr.Ms. Evertsen voer op open zee in internationale wateren. Er was geen enkele aanleiding tot deze agressieve acties. Desondanks bleven de schijnaanvallen nog enkele uren doorgaan. Het was onverantwoord en onveilig gedrag op zee.'

'Onverantwoord'

Minister Ank Bijleveld-Schouten noemt de Russische acties ‘onverantwoord’. 'Zr.Ms. Evertsen heeft het volste recht om daar te varen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor dit soort agressieve acties, die bovendien de kans op ongevallen onnodig vergroot. Nederland zal Rusland hierop aanspreken.'

Carrier Strike Group

Zr.Ms. Evertsen maakt deel uit van de UK Carrier Strike Group. Het luchtverdedigings- en commandofregat patrouilleert met de Britse HMS Defender in de Zwarte Zee. De schepen oefenen met bondgenoten uit de regio en bezoeken enkele havens.