De 5 populairste eettafel trends van dit moment

Robuuste tafels met een warme uitstraling

Omdat de eettafel zo’n centraal punt in de kamer is, kiezen veel mensen voor een grote, ruime tafel. Deze heeft vaak een robuuste uitstraling en voor het maken van deze tafels wordt gebruik gemaakt van stoere materialen. Denk hierbij aan eikenhout, maar ook ruwe boomstammen kunnen ingezet worden om een mooi tafelblad van te maken. Er zijn veel soorten hout beschikbaar, dus bekijk eens van welke soorten hout jouw hart sneller gaat kloppen. Wil je een ruwe tafel hebben? Dan kun je eens kijken of eettafels van sloophout iets voor jou zijn. Dit geeft een tafel karakter en je kunt er zeker van zijn dat de tafel de blikvanger van je kamer zal worden.

Rond of vierkant?

De afgelopen jaren zien we dat de ronde of ovale tafel aan een terugkeer bezig is. Steeds meer mensen kiezen voor ronde eettafels wanneer zij de tafel voornamelijk gebruiken om gezamenlijk aan te dineren. Zo kun je je tafelgenoten goed aankijken en kun je onder het genot van een goede maaltijd, goede gesprekken voeren. Omdat veel tafels maatwerk zijn, kun je de vorm altijd aanpassen aan wat jij het liefst wilt. Wil je een volledig ronde tafel of gaat je voorkeur uit naar een langgerekte ovalen tafel? Wil je toch liever een vierkante tafel? Alles is mogelijk!

Vergeet de poten niet

Veel mensen denken bij een tafel enkel aan het blad, maar vergeet de poten niet. Deze kunnen een tafelblad maken of breken. Ook is het belangrijk om te zien hoe de poten beïnvloeden hoe je aan de tafel kunt zitten. Je kunt de poten recht naar beneden laten gaan, maar je kunt ook kiezen voor een kruisverband. Dit geeft de tafel extra uitstraling. Let ook altijd goed op de materialen waarvan de poten zijn gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor mooi staal, maar je kunt ook voor een warm materiaal zoals hout kiezen.

Koop een complete zithoek

Als je een tafel hebt, ben je er nog niet. Je moet namelijk ook nog ergens op zitten. Kijk daarom eens naar de mogelijkheden om bij je eettafels bijpassende banken te kopen. Je kunt een keer kijken op de site van MR Tafel. Deze experts kunnen een tafel voor je maken die aan al je eisen voldoet en zij kunnen er ook bijpassende zitbanken bij leveren. Zo maak je van je eethoek een mooi geheel en dat geeft rust in de ruimte. Neem daarom een keer contact op met MR Tafel om te horen hoe zij voor jou de perfecte eethoek kunnen maken.