'Vakantie naar het buitenland ook dit jaar nog beperkt'

Ook deze zomer zijn we nog voorzichtig bij het plannen van vakanties, blijkt uit het Lifelines Corona-onderzoek onder bijna 30.000 deelnemers die eind mei gevraagd zijn naar hun vakantieplannen. Iets meer dan de helft (56%) geeft aan deze zomer wel op vakantie te gaan, maar slechts 18% heeft plannen om naar het buitenland te gaan. Dit is een kleine stijging in vergelijking met vorig jaar, toen gaf 50% van de deelnemers aan om op vakantie te gaan en slechts 14% plannen te hebben voor een vakantie in het buitenland. Het vliegtuig is met 8% het op een na populairste vervoermiddel (de auto is nummer één met 59%); een stijging van 7% in vergelijking met vorig jaar. Ook dit jaar blijven de meeste mensen vakantie vieren in Nederland (31%).

Keuze vakantiebestemming

Frankrijk blijft, na ons eigen land, het populairste vakantieland onder de Nederlanders, waar 23% van de mensen die op vakantie gaan heen zal gaan. Duitsland volgt met 16%, Italië en Spanje sluiten de top drie met beide 11%. De keuze van de landen is enigszins opmerkelijk aangezien Frankrijk en Spanje op het moment van onderzoek nog code oranje waren en dus een negatief reisadvies hadden en een quarantaineplicht bij thuiskomst. Overigens lijken wij ons hier niet erg druk om te maken, slechts 13% van de deelnemers zegt een quarantaine bij terugkomst mee te wegen bij het uitzoeken van de vakantie. 16% van de deelnemers weegt een negatief reisadvies mee en 12% weegt het aantal besmettingen mee in het vakantieland.

Coronabewijs

Toch blijkt de veiligheid van de vakantie voor velen belangrijk te zijn. Zo vindt 59% van alle deelnemers dat iedereen in een hotel of accommodatie gevaccineerd of negatief getest moet zijn voor een veilige vakantie. Hetzelfde geldt voor vliegen; 52% vindt dat iedereen in het vliegtuig negatief getest moet zijn. 63% van de deelnemers is bang dat er nieuwe coronavarianten uit het buitenland worden meegenomen naar Nederland en zelfs 34% van de mensen denkt dat de coronapandemie alleen maar erger wordt door de vakanties.

Vaccinaties in Noord-Nederland

Over de vraag of alleen gevaccineerde mensen veilig op vakantie kunnen is een tweedeling aanwezig. 47% van de gevaccineerde mensen vindt dat alleen gevaccineerde mensen veilig op vakantie kunnen, terwijl dit geldt voor slechts 23% van de niet-gevaccineerde groep. Het vaccineren op zich gaat erg snel in het Noorden van Nederland; 20% van de deelnemers is eind mei al volledig gevaccineerd en 43% heeft de eerste vaccinatie al gehad. 28% van de deelnemers geeft aan nog niet gevaccineerd te zijn, waarvan 43% al wel een afspraak heeft gemaakt en 36% nog wacht op een uitnodiging. Van alle respondenten geeft slechts 5% aan nu nog niet gevaccineerd te willen worden.

Groot Noordelijk onderzoek

Het Lifelines Corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Het geeft sinds de start van de pandemie inzicht in het verloop van de crisis. Ook vorig jaar is uitvraag gedaan over de vakantieplannen van inwoners en de invloed van corona op die plannen. Dit jaar zien we dat meer deelnemers weer op vakantie durven te gaan en dat het vliegtuig weer in trek is als populair vervoersmiddel. Het onderzoek loopt nog steeds, waardoor ook de impact van het snelle vaccinatietempo in kaart gebracht wordt.