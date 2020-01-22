5 jaar cel en tbs voor online seksueel misbruik via Snapchat

De man deed zich in de periode van mei 2021 tot en met maart 2024 voor als een 16-jarige jongen en wist via Snapchat het vertrouwen van verschillende jonge meisjes in de leeftijdscategorie van 7 tot en met 13 jaar te winnen. De man liet de meisjes naakt poseren in erg ongepaste houdingen en vroeg ze dit vast te leggen en naar hem toe te sturen. Hij gaf hen hiervoor instructies en om deze instructies te verduidelijken stuurde hij foto’s en video’s met daarin pornografische afbeeldingen. Hierdoor werden de meisjes ook geconfronteerd met afbeeldingen die schadelijk zijn op jonge leeftijd. Bovendien heeft hij een aantal meisjes ertoe aangezet seksuele handelingen (waaronder penetratie) bij zichzelf te verrichten. Ze moesten ook dit vastleggen en online met de verdachte delen. De man heeft geprobeerd om met één slachtoffer af te spreken. Daarbij werd besproken welke seksuele handelingen zouden worden uitgevoerd. Uiteindelijk hebben de ouders van een vriendinnetje van één van de slachtoffers aan de bel getrokken en hebben de ouders van een 10-jarig meisje aangifte gedaan.

Schermafbeeldingen en opnames

Op de laptop van de man zijn verschillende schermafbeeldingen en opnames gevonden. Op zitting heeft hij bekend dat hij die stiekem maakte van de chatgesprekken met de meisjes. Dit deed hij met een applicatie waarbij het meisje met wie hij aan het chatten was, geen melding kreeg als hij zo’n opname maakte. De rechtbank concludeert dat de man wist dat hij seksuele chatgesprekken voerde met minderjarige meisjes en daarmee strafbaar gedrag vertoonde. Hij was naar eigen zeggen bang dat als hij hulp zou zoeken hij gelijk zou worden vastgezet. Daarmee was hij zich dus bewust van de ernst van de situatie, maar tóch maakte hij geen andere keuzes.

Celstraf en maatregelen

Deskundigen hebben bij de man verschillende stoornissen vastgesteld. Zij komen tot de conclusie dat hij enigszins verminderd tot verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de strafbare feiten pleegde. De deskundigen adviseren een tbs-maatregel met voorwaarden in combinatie met een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen. De man is volgens hen in staat om zich aan de voorwaarden te houden en hij is gemotiveerd voor een klinische opname. De rechtbank heeft geen reden om te twijfelen aan de adviezen van de deskundigen en legt dan ook, anders dan geëist door de officier van justitie, een tbs-maatregel met voorwaarden én een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Daarnaast veroordeelt de rechtbank de man tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De rechtbank schrijft in het vonnis dat het van groot belang is dat recidive wordt voorkomen. De opgelegde maatregelen houden dan ook in dat de man zich ook na de tbs-maatregel aan vrijheidsbeperkende en gedragsbeïnvloedende maatregelen moet houden. Hij zal daarbij onder langdurig toezicht staan van de reclassering, zodat het risico op herhaling wordt geminimaliseerd.

