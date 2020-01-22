Wegenwacht helpt 1,3 miljoen mensen met pech in 2025

De ANWB Wegenwacht heeft in 2025 ruim 1,3 miljoen mensen met pech geholpen. Daarmee bleef het totale aantal meldingen nagenoeg stabiel ten opzichte van vorig jaar. De Wegenwacht, die in april haar 80 jarig bestaan viert, blijft daarmee onverminderd belangrijk voor reizend Nederland. De meeste meldingen gingen over accuproblemen, lekke banden en technische storingen.

Accu blijft grootste oorzaak van pech

Accuproblemen blijven de voornaamste oorzaak van pech bij brandstofauto’s. In totaal registreerde de Wegenwacht 337.000 accugerelateerde hulpverleningen. Het aantal vervangingen liep eveneens op: in 2025 werden ruim 80.000 accu’s vernieuwd, tegenover 60.000 een jaar eerder. Ook lekke banden en diverse technische mankementen behoren nog altijd tot de meest voorkomende pechgevallen.

EV pech groeit

Het aantal hulpvragen van elektrische rijders steeg met 26 procent naar 82.000. Die groei hangt vooral samen met de toename van het aantal EV’s op de weg. De meest voorkomende oorzaken waren lekke banden en problemen met de 12V accu.

Gele wiel populairder dan ooit

Opvallend is de sterke toename van het gebruik van het zogeheten ‘gele wiel’, de tijdelijke noodoplossing voor auto’s zonder reservewiel. Vorig jaar strandden 106.000 automobilisten met pech terwijl zij geen reservewiel aan boord hadden. Het gele wiel werd meer dan 17 duizend keer ingezet, een stijging van 35 procent. Naast het bestaande 16 inch gele wiel introduceerde de Wegenwacht in 2025 ook een 17 inch variant voor auto’s met grotere velgen.

Drukste dag: 6 januari

Januari was de drukste maand, met ruim 127 duizend meldingen. Op 6 januari noteerde de Wegenwacht de piek van het jaar met meer dan 5.600 hulpvragen.

Elektrificatie wagenpark

In 2025 heeft de Wegenwacht verdere stappen gezet in de verduurzaming van haar wagenpark. Van de vloot van 900 voertuigen is inmiddels 30% elektrisch.

Wegenwacht 80 jaar

Dit jaar bestaat de ANWB Wegenwacht 80 jaar. Wat in 1946 begon met enkele Harley Davidsons met zijspan en een handvol wegenwachten, groeide uit tot een moderne hulpdienst met duizend medewerkers die inmiddels miljoenen Nederlanders onderweg heeft geholpen.

