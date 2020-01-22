Criminele klussen voor geld: 19-jarige voor de rechter

Schijnbaar zonder bedenkingen nam een 19-jarige man uit Breda vorig jaar de opdracht aan om iemand in de benen te schieten. Zelfs de dood van zijn 16-jarige medeverdachte op een Haagse school bracht hem niet tot het inzicht in wat voor wereld hij was gestapt. Op woensdag 21 januari stond de verdachte voor de rechter.

Achter de strafzaak gaat een schokkende wereld schuil waarin ‘tieners’ en jongvolwassenen worden geronseld om de meest zware geweldsdelicten te plegen. De opdrachtgever stuurt hen aan via een telefoon, de jonge 'werknemers' nemen alle risico's voor hun rekening. In ruil voor een paar honderd of duizend euro die ze in het vooruitzicht wordt gesteld.

De officier van justitie noemde het op zitting schokkend om te zien op welke schaal jonge verdachten deze opdrachten binnenkrijgen. "Verdachte had opdrachten in zijn telefoon staan. Oproepen voor criminele klussen: spelers gezocht voor een legday, voor drugs uithalen in de haven, of om een deur 'te plakken', dus een explosief te plaatsen. Alles voor geld."

Op de telefoon van de 19-jarige verdachte uit Breda worden berichten aangetroffen zoals "driver nu tantoe melden" en "stop met kkr slapen". Een uur later heeft de verdachte thuis de auto geleend en gaat hij op pad, samen met een 16-jarige medeverdachte.

Grotere rol

Ze moeten die avond naar Rotterdam om informatie op te halen, een verstopt vuurwapen op te pikken en een buurt te verkennen. Uit berichten blijkt dat ze iemand een 'legday' moeten bezorgen: als waarschuwing in de benen schieten. Verdachte zegt op zitting dat hij pas in een laat stadium wist dat het om een ‘legday’ ging. Hij zegt dat hij toen de opdracht niet meer wilde uitvoeren. Maar uit telefoongegevens blijkt een heel ander beeld: hij is van de twee jonge verdachten degene die veelvuldig in contact staat met de opdrachtgever en tussenpersoon, ook in de dagen erna.

Omdat ze die nacht door de politie worden gecontroleerd en de 16-jarige jongen nog net op tijd het vuurwapen uit de auto gooit, gebeurt er verder niets. Duidelijk is wel dat de klus afgemaakt moet worden. Er gaan berichten tussen de verdachten heen en weer dat het wapen (dat kennelijk weer is opgepikt) niet meer werkt. Een dag later is het vermoedelijk dat wapen waarmee de 16-jarige jongen zichzelf op school dodelijk verwondt.

Eis

Het Openbaar Ministerie verdenkt de inmiddels 20-jarige verdachte uit Breda van het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor een zware mishandeling met voorbedachten rade. Tegen de verdachte eist het Openbaar Ministerie 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Andere verdachten

Eerder deze week stond al de opdrachtgever in deze zaak terecht. Tegen hem eiste het Openbaar Ministerie 5 jaar cel. Op 2 februari doet de rechtbank uitspraak in zijn zaak.

Ook de 15-jarige tussenpersoon werd vervolgd. De rechtbank veroordeelde hem in november tot 290 dagen jeugddetentie waarvan 120 voorwaardelijk en een taakstraf van 100 uur