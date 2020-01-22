Licht herstel van vertrouwen in de zorg bij mensen met een chronische ziekte

In 2025 is het vertrouwen in de zorg onder mensen met een chronische ziekte toegenomen ten opzichte van 2024. Hoewel de cijfers over de jaren heen fluctueren, ligt het vertrouwen in de gezondheidszorg bij deze groep hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van het Nivel Panel Samen Sterk, voorheen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.

Nivel Monitor Zorg en Participatie

Voor de Nivel Monitor Zorg en Participatie wordt panelonderzoek uitgevoerd onder leden van het Nivel Panel Samen Sterk. In dit onderzoek is aan mensen met een chronische ziekte gevraagd naar hun vertrouwen in de gezondheidszorg. Het regelmatig monitoren van dit vertrouwen is belangrijk, omdat een gebrek eraan kan leiden tot het mijden van zorg of het niet opvolgen van adviezen van zorgverleners.

Vertrouwen in de zorg schommelt over de jaren

Om het vertrouwen in de zorg te meten, vroegen we mensen met een chronische ziekte hun vertrouwen in de huidige gezondheidszorg, de huidige medische mogelijkheden en de toekomst van de gezondheidszorg te beoordelen op een schaal van 1 tot 10. In 2025 nam het vertrouwen licht toe ten opzichte van 2024. Over de periode 2018 tot en met 2025 blijkt dat het vertrouwen in de zorg schommelt.