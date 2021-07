Nederland mag Aziatische 'El Chapo' uitleveren aan Australië

Aangehouden

De man, die de 'El Chapo van Azië' wordt genoemd, werd eerder dit jaar in Nederland aangehouden op verzoek van de Australische autoriteiten die hem willen vervolgen. De advocaat van de man, die heeft de rechtbank gevraagd een stokje te steken voor de uitlevering van zijn cliënt. De verdachte heeft de Canadese nationaliteit en woonde in Taiwan.

Advocaat verdachte

Volgens de advocaat heeft Taiwan de man in strijd met de Taiwanese wet naar Nederland uitgezet, zodat Australië hem – eenmaal daar – voor nog meer kan vervolgen dan waar nu uitlevering voor wordt gevraagd. De advocaat denkt daarom dat de verdachte geen eerlijk proces zal krijgen in Australië.

Vertrouwen in Australië

De rechtbank denkt daar anders over. Of de uitzetting van de man door Taiwan naar Nederland een probleem vormt voor zijn vervolging kan aan de Australische strafrechter worden voorgelegd. De rechtbank gaat uit van vertrouwen in het Australische rechtssysteem en een eerlijk proces in dat land.

Toestemming nodig van Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid

Of de verdachte in Australië vervolgd zal worden voor meer feiten is nog niet gebleken. Mocht Australië dat toch van plan zijn, dan kan dat niet zo maar. Australië heeft dan toestemming nodig van de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid. De rechtbank vindt daarom dat de man wel mag worden uitgeleverd aan Australië.