Man (29) overleden bij steekincident, vrouw (25) aangehouden

Zaterdagmiddag is in Leidschendam een 29-jarige man uit Rotterdam overleden nadat hij was neergestoken in een woning aan De Haar. 'Een 25-jarige Leidschendamse werd aangehouden als verdachte', zo maakt de politie zondag bekend.

Vrouw aangehouden

'Omstreeks 12.50 uur werden hulpdiensten naar de woning gestuurd vanwege een mogelijk steekincident. Het slachtoffer bleek zwaargewond en overleed, ondanks inspanningen van ambulancepersoneel, ter plaatse aan zijn verwondingen', aldus de politie. Een 25-jarige vrouw die in de woning aanwezig was, werd aangehouden als verdachte en is voor verhoor ingesloten.

Relationele sfeer

De familie van de man is van zijn overlijden in kennis gebracht. De recherche onderzoekt de zaak, waarvan de oorzaak mogelijk in de relationele sfeer ligt.