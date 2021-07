Twee gewonden en een aanhouding na steekincident

Maandagmiddag heeft een 15-jarige jongen bij een ruzie op straat in de Westwagenstraat in Gorinchem een mes getrokken en twee anderen verwond. Deze zijn naar het ziekenhuis voor behandeling. De verdachte is door omstanders aangehouden tot de politie hem kon overnemen.

De ruzie ontstond om kwart over één ’s middags op straat. De 15-jarige jongen uit Leerdam trok een mes en zwaaide hiermee. Een 16-jarige jongen, die uit Gorinchem komt, raakte gewond aan zijn hoofd. Zijn vader kwam erbij die vervolgens ook gewond raakte aan zijn arm. De verdachte rende weg, maar werd door omstanders gepakt en vastgehouden tot de politie arriveerde. Hij is aangehouden en het mes is in beslag genomen.