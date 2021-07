Cybercrimeteam Rotterdam haalt websites met vals geld op dark web offline

Mensen die dachten anoniem vals geld te kopen op het dark web kwamen van een koude kermis thuis. Na onderzoek in samenwerking de Landelijke Eenheid en Openbaar Ministerie nam het Cybercrimeteam van Rotterdam afgelopen week tientallen domeinnamen op het dark web in beslag. Mensen die nu deze criminele sites bezoeken, zien vervolgens in grote letters: ‘This domain has been seized!’.