Bloemen voor Peter R. de Vries

In het centrum van Amsterdam is dinsdagavond even voor 19.30 uur misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten.

Lange Leidsedwarsstraat

De Vries werd rond 19.30 uur op de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten vlak nadat hij als gast een uitzending van RTL Boulevard had bijgewoond . Er zou meerdere keren geschoten zijn. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en de politie is nog op zoek naar de verdachte. De politie heeft laten weten dat de 64-jarige De Vries zwaargewond is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is met veel eenheden bezig met een zoekactie naar de verdachte.

Burgernetmelding

De politie heeft een burgernetmelding uit laten gaan waarin wordt aangegeven dat de politie in de omgeving van de Spiegelgracht op zoek is naar een verdachte. De politie waarschuwt het publiek om niet zelf de verdachte te benaderen maar om direct 112 te bellen.

Signalement

Het gaat om een lichtgetinte man met een klein tenger postuur. Hij draagt een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet.

Reactie NVJ

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft geschokt gereageerd op de aanslag op De Vries. Algemeen secretaris Thomas Bruning spreekt van een onvoorstelbaar bericht. 'Dit treft de journalistiek recht in het hart', aldus Bruning.

Update 22.00 uur

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie hebben dinsdagavond om 23.10 uur een speciale persconferentie gehouden naar aanleiding van de aanslag op Peter R. de Vries. Daarbij is door korpschef van de Regionale Politie Eenheid Amsterdam Frank Paauw bekendgemaakt dat er bij Leidschendam op de A4 twee verdachten in een auto zijn aangehouden. Mogelijk betreft één van hen de schutter. Volgens Paauw voldoet deze verdachte aan het signalement van de schutter. In Amsterdam-Oost is nog een derde verdachte aangehouden. Zijn mogelijke betrokkenheid bij de aanslag wordt door de politie onderzocht. Burgemeester Halsema heeft gezegd dat De Vries op dit moment vecht voor zijn leven.

Persconferentie Premier Rutte en minister Grapperhaus

Dinsdagavond hebben premier Rutte en minister Grapperhaus ook een speciale persconferentie gehouden. Daarin gaven beiden aan geschokt te zijn over de aanslag op De Vries. 'Een aanslag op een moedige journalist en daarmee een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie', aldus Rutte. Rutte en Grapperhaus zeiden te bidden voor De Vries. Grapperhaus ging niet in op vragen over de beveiliging van de Vries.

Update woensdag 7 juli 10.45 uur

De politie heeft woensdag de identiteit van de twee verdachten bekendgemaakt die dinsdagavond op de snelweg A4 zijn aangehouden bij Leidschendam. Het gaat om een 35-jarige Poolse man uit het Gelderse Maurik en een 21-jarige man woonachtig in Rotterdam. De derde verdachte die dinsdagavond in Amsterdam-Oost werd aangehouden betreft een 18-jarige man uit Amsterdam. Hij bleek niets met de zaak te maken hebben en is inmiddels weer vrijgelaten en geen verdachte meer.

Update woensdag 7 juli 12.45 uur

Op de plaats waar Peter is neergeschoten worden uit medeleven bloemen gelegd.