Serie-oplichter loopt tegen verkeerde aan

De politie heeft een 24-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van oplichting bij meerdere mensen. In totaal is voor tienduizenden euro’s buitgemaakt. Afgelopen vrijdag probeerde de man zijn trucje echter op de verkeerde uit. Een 77-jarige vrouw uit Papendrecht kreeg eerst een nepbankmedewerker aan de telefoon en daarna de man aan de deur met een nepverhaal over haar bankrekening, maar zij vertrouwde de boel niet. Door haar actie kon de man op heterdaad aanhouden.

Vrijdagavond rond 19.30 uur werd een 77-jarige vrouw uit Papendrecht gebeld. Ze kreeg een vrouw aan de lijn die zich voordeed als een bankmedewerker. Zij vertelde de vrouw dat er iets mis was met haar bankrekening en dat ze dit kon oplossen door geld over te boeken naar een andere rekening. Toen de vrouw hier niet direct op inging, gaf de nepbankmedewerkster aan dat er een mannelijke collega van haar in de buurt was, die langs zou komen om te helpen. De Papendrechtse had geen goed gevoel bij het telefoongesprek en informeerde haar overburen. Deze buren alarmeerden de politie die er direct naartoe ging. De 24-jarige man die zich voordeed als de bankmedewerker kon hierdoor op heterdaad worden aangehouden door agenten. Vanmiddag zijn de Papendrechtse en haar overburen in het zonnetje gezet en hebben we hen bedankt voor hun hun oplettendheid, doortastenheid en daadkracht!

Het slachtoffer: “Je gaat steeds mee in het verhaal van de oplichter, maar ik voelde toch wel: het klopt niet, het klopt niet. Toen de zogenaamde bankmedewerkster tegen me zei dat er iemand onderweg was om mijn pasje op te halen en ik ondertussen aan de telefoon moest blijven, dacht ik: dit is echt foute boel. Ik ging naar buiten en kwam gelukkig mijn buurman tegen, die samen met zijn vrouw mij te hulp schoot.”

De politie doet onderzoek naar de oplichting. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De rechter-commissaris heeft besloten dat de aangehouden man nog twee weken vast moet blijven zitten.