Sterke aanwijzingen dat omgekomen motoragent met opzet is aangereden

Het onderzoek rond het ongeval waarbij afgelopen woensdag een motoragent om het leven is gekomen is nog in volle gang. 'Uit het onderzoek tot nu toe komen sterke aanwijzingen naar voren dat de verdachte met opzet de motoragent heeft aangereden en vervolgens is doorgereden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.