Man overreden door tractor

Op de Zandweg in Echt is vrijdagavond een man overreden door een tractor. Reanimatie en inzet van een traumahelikopter bleek tevergeefs. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Twee tractoren waren die avond op weg naar een veld. Ze reden over de onverharde Zandweg, toen de bestuurder van de eerste tractor merkte dat hij over iets heen reed. Dit bleek achteraf het slachtoffer te zijn. In de buurt van het slachtoffer lag een fiets. De bestuurder van de tractor heeft direct de politie gebeld. Reanimatie en de inzet van de traumahelikopter bleek tevergeefs.

De bestuurder van de tractor is niet aangehouden. Op dit moment doet de politie onderzoek om helder te krijgen wat er is gebeurd. Centraal daarin staat de vraag hoe het slachtoffer op deze weg terecht is gekomen.