Verwarde man dreigde woning op te blazen

Een 35-jarige verwarde man uit Geleen heeft zaterdagmiddag gedreigd zijn woning aan de Eberhardstraat op te blazen. Uit voorzorg is hierbij opgeschaald en zijn meerdere hulpdiensten opgeroepen.

Een deel van de Jos Kleinenlaan werd afgezet. Ook een deel van het appartementencomplex en woningen aan een omliggende straat werden uit voorzorg ontruimd.

De verdachte is aangehouden en wordt voorgeleid. In de woning van de verdachte zijn geen explosieven gevonden. Bewoners konden rond de klok van 15:00 weer hun woning in.