Grote brand in Bodegraven

Aan de Beneluxweg in Bodegraven is zondagmorgen een brand uitgebroken bij een kipleverancier. Bij de brand komt veel rook vrij en zijn er op de A12 en de N11 snelheidsbeperkingen ingesteld vanwege het zicht.

Omstreeks 06.00 uur werd de brand ontdekt door een bewaker in het pand. Er was bij het uitbreken van de brand geen overig personeel aanwezig. Tegenover Omroep West laat de brandweer weten dat het om een bedrijfspand gaat met zes aan elkaar gekoppelde loodsen.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt en probeert tussen twee loodsen een stoplijn te maken zodat de brand zich niet verder kan uitbreiden. Het is nog niet duidelijk of dit gaat lukken.

Om de omgeving te waarschuwen voor de rook is er een NL-Alert verstuurd.