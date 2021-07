Groningen Seaports hoeft geen schadevergoeding te betalen

Groningen Seaports N.V. (GSP) heeft geen afspraken geschonden over de verkoop van een boerenhoeve van de voormalig eigenaar Wiertsema en hoeft hem ook geen schadevergoeding te betalen. Dat blijkt uit een uitspraak die het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vandaag in hoger beroep heeft gedaan. De rechtbank had eerder al hetzelfde beslist.

In het kader van een bestemmingswijziging van het Eemshavengebied heeft GSP in 2010-2011 met Wiertsema onderhandeld en gesproken over de verkoop van zijn boerenhoeve met landerijen. Tot een verkoop kwam het uiteindelijk niet.

Geen sprake van een koopovereenkomst tussen Wiertsema en GSP

Wiertsema is er bij zijn claim op GSP vanuit gegaan dat hij met GSP een koopovereenkomst heeft gesloten. Maar het hof vindt niet dat die overeenkomst tot stand is gekomen. Het was namelijk duidelijk dat alleen Wiertsema de koopovereenkomst zou tekenen en dat GSP daaraan pas gebonden zou zijn als er goedkeuring zou zijn van het Algemeen Bestuur van GSP. Die goedkeuring is er nooit gekomen.

Geen goedkeuring voor de koop door externe oorzaken

Wiertsema heeft GSP ook verweten dat zij te weinig heeft gedaan om de goedkeuring van haar Algemeen Bestuur te krijgen. Ook daarover denkt het hof anders. Hoewel het hof het met Wiertsema eens is dat de communicatie met hem beter had gemoeten, vindt het hof niet dat GSP kan worden verweten dat die goedkeuring niet is gekregen. Het hof is het met GSP eens dat externe factoren en de interne vereisten van GSP voor goedkeuring er samen voor hebben gezorgd dat die goedkeuring er niet kwam. Toen het later voor GSP weer wel mogelijk was geworden om goedkeuring te vragen, had Wiertsema zijn boerenhoeve al aan iemand anders verkocht.