OM eist 2x levenslang voor moord op advocaat Derk Wiersum

Kans op herhaling

'Een levenslange gevangenisstraf is volgens het OM voor beide verdachten om meerdere redenen een passende straf. Gelet op de afwezigheid van enige vorm van berouw of het geven van opening van zaken is het gevaar dat deze verdachten in de toekomst soortgelijke feiten plegen groot', zo stelt het OM. 'Zij hebben zich louter laten leiden door geldelijk gewin. Maar meer nog omdat verdachten hebben geweten dat het een advocaat betreft. Daarnaast bestaan er aanwijzingen dat de moord op Wiersum is gepleegd omdat hij de kroongetuige bijstond, waarmee hij een bijdrage leverde aan de ondersteuning van de rechtsstaat', aldus het OM.

'Glashelder signaal afgeven'

'De context van deze moord in de huidige ontwikkeling waarbij wij ons als samenleving ongewild geconfronteerd zien met een nieuwe werkelijkheid waarin steeds meer moorden en aanslagen worden gepleegd die in toenemende mate gericht lijken te zijn op het zaaien van angst, van terreur, maken dat een glashelder signaal dient te worden afgegeven', zo stelden de officieren van justitie. Om al die redenen is volgens het OM alleen een levenslange gevangenisstraf passend.

'Weerzinwekkende moord'

De officieren beschreven vandaag in hun requisitoir opnieuw de schok die de moord op de gerespecteerde en bevlogen advocaat Derk Wiersum in heel Nederland teweeg heeft gebracht: 'Een absoluut weerzinwekkende moord. Door velen ook wel bestempeld als een aanslag op de rechtsstaat, een ongekende aanval op de waarheidsvinding, op veiligheid en op rechtvaardigheid.' Daarnaast benadrukten de officieren dat Wiersum niet alleen advocaat was, maar in de eerste plaats vader, echtgenoot, zoon, vriend en collega. Ze omschreven de inhoudelijke behandeling van deze zaak als extra beladen na de moordaanslag op Peter R. de Vries van vorige week dinsdag.

Professioneel voorbereid en uitgevoerd

De twee mannen die nu terecht staan, een 32-jarige man uit Rotterdam en een 37-jarige man uit Almere, worden verdacht van moord in vereniging en heling van twee auto’s. Zij worden door het OM gezien als de uitvoerders van de moord. Direct na de moord is de politie een zeer uitgebreid en intensief onderzoek gestart waarbij naast een uitgebreid buurtonderzoek onder meer vele camerabeelden, ANPR-registraties, telefoon- en peilgegevens zijn geanalyseerd. Daaruit is volgens het OM het beeld naar voren gekomen van een professioneel voorbereide en uitgevoerde moord.