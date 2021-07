Man (45) omgekomen bij steekincident Rozengracht Amsterdam-Centrum

Bij een steekincident in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Amsterdam is een 45-jarige man om het leven gekomen. Dit meldt de politie zondag.

Vechtpartij

De politie kreeg even na middernacht meerdere meldingen van een vechtpartij op de Rozengracht. Er zou een slachtoffer zijn mishandeld. Ter plaatse troffen agenten een 45-jarig slachtoffer met steekverwondingen aan. 'De agenten verleenden eerste hulp waarna medewerkers van de ambulance hem naar het ziekenhuis hebben gebracht. In het ziekenhuis is het slachtoffer komen te overlijden aan zijn verwondingen', aldus de politie.

Drie aanhoudingen

Dankzij hulp van medewerkers van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) en omstanders zijn twee verdachten, een 34-jarige en 35-jarige man, aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij de vechtpartij. Een stukje verderop ter hoogte van de Keizersgracht achter de Westerkerk troffen agenten een 29-jarige man met verwondingen aan die mogelijk betrokken lijkt te zijn bij de vechtpartij. Hij is ook aangehouden en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De recherche is op zoek naar getuigen of mensen die mogelijk informatie hebben over dit dodelijk steekincident.