Dode bij steekpartij in Roermond (update)

In Roermond is maandagmorgen een man om het leven gekomen door een steekpartij in zijn woning aan de Eglantierhof. Hiervoor heeft de politie twee verdachten aangehouden.

Aan 1Limburg bevestigen verschillende bronnen dat het om een bekende uit Roermond gaat. Zijn vader zou ongeveer vijftien jaar lang seksclub Sneeuwwitje in Linne hebben gerund. Zowel de vader, als de zoon zijn meerdere keren met justitie in aanraking geweest.

Tegen het slachtoffer zou op dit moment een strafzaak lopen in Duitsland vanwege betrokkenheid bij de smokkel en handel in viagrapillen. Duitsland had al om overlevering van het slachtoffer gevraagd hiervoor.

Beide verdachten zijn eveneens bewoners van de woning. Het gaat om een vrouw en een minderjarige jongen.

De vrouw is in vrijheid gesteld, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.