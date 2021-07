Automobilist gevlucht na ernstige aanrijding, minderjarig meisje (14) zwaargewond

Een automobilist die donderdag aan het eind van de middag in Amsterdam-Noord op de Stellingweg een 14-jarig meisje op de fiets heeft aangereden, is vervolgens snel doorgereden en heeft het zwaargewonde slachtoffer laten liggen op straat. 'De recherche is hard op zoek naar getuigen', zo meldt de politie vrijdag.