Hulpdiensten druk met zinkende boot Hoogeveen

Onduidelijk of er personen aan boord waren

Politie en ambulance rukten uit voor het half gezonken bootje dat in het water van de Industriehaven lag in Hoogeveen. Omdat men niet zeker wist of er nog personen in de plezierboot lagen werd ook de brandweer ingezet.

Inspectie

Duikers van de brandweer hebben de boot en het water geïnspecteerd maar hebben geen personen aangetroffen. Omdat het bootje met touwen aan de kade lag vastgemaakt zonk het bootje niet verder en bleek de situatie stabiel. De politie draagt de zaak over aan de gemeente.