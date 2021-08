Motorscooter dodelijk slachtoffer eenzijdig ongeval tijdens hulpverlening gestolen

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een eenzijdig ongeval in Den Haag aan het Paul Krugerplein rond 03.00 uur de bestuurder van een motorscooter zwaargewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden. 'Terwijl agenten hulpverlening startten aan het slachtoffer, is de motorscooter van het slachtoffer gestolen', zo meldt de politie woensdag.

Zonder helm

De agenten zagen tijdens de surveillance een bestuurder van een motorscooter zonder helm rijden en opvallend rijgedrag vertonen. Nog voor de agenten de bestuurder een stopteken konden geven om hem te controleren, zag hij de politieauto en besloot flink gas te geven.

Tegen paal gebotst

'De bestuurder is op hoge snelheid tegen een paal aangereden. Agenten startten meteen hulpverlening. Het slachtoffer, een 16-jarige Hagenaar, is met ernstig letsel naar het ziekenhuis vervoerd waar hij later aan zijn verwondingen is overleden', aldus de politie.

Motorscooter gestolen tijdens hulpverlening

Tijdens de hulpverlening van het slachtoffer is de motorscooter gestolen. De politie komt graag in contact met getuigen die hier meer informatie over hebben. Verkeersongevallen experts doen onderzoek naar het eenzijdige ongeval.