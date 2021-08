Verzekeraars hebben al 12.568 schadeclaims ontvangen na wateroverlast Limburg

Valkenburg aan de Geul

'De meeste claims komen uit de getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul (2.873), Heerlen (1.987) en Meerssen (1.345). Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen', aldus het Verbond van Verzekeraars.

'Verzekerde schade snel afhandelen'

In totaal zijn er tot op heden 12.658 claims gemeld bij verzekeraars. Verzekeraars zetten alles op alles om de verzekerde schade snel af te handelen voor getroffen klanten. Inmiddels zijn er al schades afgehandeld en uitbetaald.

Omvang schade

De meeste claims (9.309) werden gemeld door particulieren op woonverzekeringen, zoals de inboedel- en opstalverzekering. Op voertuigverzekeringen, zoals de auto-

en motorverzekering, meldden particulieren tot dusver 2.100 claims.

Zakelijke schade

Bij een kleiner deel (1.250) van de meldingen betreft het zakelijke schade. Zo kwamen er 1.063 claims bij verzekeraars binnen op bedrijfsgebouwverzekeringen, zoals de opstal- en inventarisverzekering. Op zakelijke voertuigverzekeringen werden tot nu toe 187 claims gemeld.

Schade door neerslag of overstroming

De meeste particuliere en zakelijke schade in Limburg ontstond door extreme regenval en overstroming van kleine rivieren. De grootste schades zien verzekeraars bij ondernemers en particulieren langs de Geul en de Gulp, met Valkenburg als epicentrum.

Niet verzekerd

Particuliere schade is in de meeste gevallen verzekerd. Bij gewassen, overstroming van de Maas en op zakelijke (beurs)polissen ziet het Verbond deels ook schades waarvoor geen verzekering is afgesloten. Schades aan overheidseigendommen en WA-verzekerde auto’s zijn in de regel niet verzekerd.

Schatting totaalbedrag schade

Het definitieve totale aantal claims kan het Verbond pas over enkele maanden vaststellen wanneer alle meldingen zijn binnengekomen. Er kan op dit moment nog geen schatting worden gegeven van het totale verzekerde schadebedrag.