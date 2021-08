Kogel uit weggegooid vuurwapen treft agent in Rotterdam

Een agent in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt nadat hij werd geraakt door een kogel omdat een verdachte een tas met daarin een vuurwapen weggooide en het vuurwapen vervolgens afging. Dit meldt de politie zondag.

Vuurwapen gaat af

De politie kreeg rond 02.00 uur een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan het Eendrachtsplein in Rotterdam. Agenten gingen ter plaatse en troffen op de Westblaak de drie verdachten aan. 'Bij het benaderen van de verdachten om ze te fouilleren gooide één van de verdachten een tas weg. In de tas bleek een vuurwapen te zitten dat afging', aldus de politie.

Agent gewond

De kogel uit het vuurwapen raakte een agent in zijn been. De agent is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is inmiddels thuis en maakt het naar omstandigheden goed. De drie verdachte van 22, 26 en 32 jaar oud en allen uit Rotterdam zijn aangehouden. De politie doet onderzoek naar de zaak.