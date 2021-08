Meerdere gewonden en aanhoudingen na geweldsincident Delfzijl

Bij een geweldsincident zaterdagavond in Delfzijl zijn meerdere personen gewond geraakt. 'We hebben meerdere verdachten aangehouden en onderzoeken de aanleiding en vraagt getuigen zich te melden', zo meldt de politie zondag.

Melding

Zaterdagavond rond 22.00 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen van een geweldsincident aan de Kraaienbos. De melding kwam binnen vanaf de Zwanendrift. Hierop is de politie met meerdere auto’s naar het genoemde adres gereden. Ook de ambulance en het Mobiel Medisch Team zijn direct onderweg gegaan. Het Mobiel Medisch Team werd later geannuleerd. Hun inzet bleek niet nodig.

Gewonde man aangetroffen

Het geweldsincident heeft plaatsgevonden voor een woning aan de Kraaienbos. In eerste instantie werd gesproken over de Zwaluwoever, maar dit bleek niet juist. 'Op de Zwanendrift trof de politie een gewonde 25-jarige man uit Delfzijl aan. Direct werd er een onderzoek gestart', aldus de politie.

Forensisch onderzoek

Er werd op de plaats delict en op meerdere plaatsen in de omgeving forensisch onderzoek gedaan. Ook is er met getuigen gesproken. Het slachtoffer is door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis om daar aan zijn verwondingen te worden behandeld.

Aanhouding twee 16-jarige jongens

De politie heeft na het incident twee 16-jarige inwoners van Delfzijl aangehouden op verdenking van poging doodslag. Eén van deze verdachten was ook gewond en heeft zich laten behandelen in het ziekenhuis. Beide verdachten zijn ingesloten en zullen worden verhoord.

Verdenking poging doodslag

Later op de avond werd ook het slachtoffer, de 25-jarige man uit Delfzijl, aangehouden. Ook hij wordt verdacht van poging doodslag. Na behandeling in het ziekenhuis is ook hij ingesloten op het politiebureau. Onderzoek moet uitwijzen wat zich precies op de Kraaienbos heeft afgespeeld.