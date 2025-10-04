Zwaar gewond bij ongeval Appingedam

Bij een eenzijdig ongeval in Appingedam is zaterdagochtend een persoon zwaar gewond geraakt. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Door onbekende oorzaak is het voertuig over de kop geslagen op de N33. Hulpdiensten zijn uitgerukt met groot materieel om het slachtoffer te bevrijden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval