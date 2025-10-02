Twee mannen aangehouden voor witwassen en handel in harddrugs

Interventieteam HIT van de politie in Groningen heeft op dinsdag 30 september twee mannen aangehouden in een onderzoek naar witwassen en drugshandel. Ook zijn er meerdere woningen doorzocht en een garagebox. Hierbij werd onder meer een handelshoeveelheid drugs en een vuurwapen aangetroffen.

In de vroege ochtend van dinsdag 30 september 2025 interventieteam HIT een actie gehouden op meerdere plekken in de provincie Groningen. HIT is een team van de politie dat zich richt op het tegengaan van drugshandel, wapenbezit en witwassen. Bij deze acties zijn een 42-jarige man uit Noordbroek en een 22-jarige man uit Stadskanaal aangehouden op verdenking van witwassen en drugshandel. Zij zitten vast en worden verhoord.

Inbeslagnames



Naast de aanhoudingen heeft de politie tijdens de actie woningen in Hoogezand en Noordbroek en een garagebox in Groningen doorzocht. Hierbij werden diverse soorten drugs, waaronder 800 gram harddrugs en 1,5 kilo aan softdrugs in beslag genomen. Ook werden er verschillende wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen, pepperspray en ploertendoders. Deze hebben we in beslag genomen. Ook vonden we een hoeveelheid contant geld en legden we beslag op bankrekeningen. Het onderzoek gaat verder.