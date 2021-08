Schietpartij in Rotterdamse kapperszaak

Donderdagavond rond 18:30 uur escaleert een ruzie in een kapperszaak aan de Slaghekstraat in Rotterdam en worden er meerder schoten gelost door een schutter. Wonder boven wonder raakte niemand hierbij gewond. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van het incident.

Het is iets na 18:30 als de eerste melding binnenkomt van omwonenden die schoten hoorden vanuit de kapperszaak. Er blijkt een ruzie aan vooraf te zijn gegaan. Direct na het schieten, vlucht de dader in onbekende richting. De politie heeft sporen veiliggesteld en met getuigen gesproken. Verder doet de politie onderzoek naar het incident en is op zoek naar mensen die nog meer kunnen vertellen over wat er zich heeft afgespeeld in de kapperszaak.