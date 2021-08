Container in brand

Woensdagavond rond 19.15 uur is de brandweer gealarmeerd voor een containerbrand aan de Rooijsestraat in Uden. Omwonenden zagen rook uit ondergrondse container komen en hebben de brandweer gebeld.

De brandweer was snel ter plaatsen en hebben de brand met straal hoge druk geblust. Er was flinke rookontwikkeling De weg was aan beide zijden geheel afgesloten voor overige verkeer.De gemeente is ter plaatse gevraagd om de bovenkant geheel open te namen voor af te blussen