Einde zomervakantie, extra inspanningen voor veiligheid scholieren

Na een lange zomervakantie openen de eerste scholen maandag weer hun deuren. In de praktijk betekent dit meer verkeersdrukte en doorgaans helaas ook een ongevalspiek onder fietsende scholieren. Om het aantal ongevallen in deze periode terug te dringen schaalt Veilig Verkeer Nederland (VVN) de activiteiten rondom haar scholierencampagne dit jaar op.

Naast spandoeken en posters in het straatbeeld met de tekst "Onze scholen zijn weer begonnen", verschijnt dezelfde boodschap dit jaar ook op het navigatiescherm van honderdduizenden automobilisten. Deze nieuwe poging om het verkeer veiliger te maken is mogelijk doordat verschillende navigatiediensten aan de campagne meewerken. Een ander wapenfeit dit jaar is het gedicht "Onze scholen zijn weer begonnen". Deze werd vandaag live op verschillende plekken in Nederland voorgedragen. Automobilisten kunnen fietsende scholieren helpen veilig op school te komen door vanaf maandag een gepaste snelheid te rijden in plaats van de maximumsnelheid. Ook helpt het wanneer automobilisten schoolzones mijden. Veilig Verkeer Nederland roept scholieren op hun fiets te controleren op gebreken en om de schoolroute samen met een volwassene vooraf te oefenen.

Onder 12-jarige scholieren die fietsend naar school gaan, vallen in de maanden augustus en september bijna twee keer zoveel slachtoffers als in andere maanden. Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is snelheidsreductie door gemotoriseerd verkeer daarom één van de effectiefste maatregelen om de veiligheid van scholieren in het verkeer te vergroten. Het campagnebeeld bestaat daarom uit een snelheidsmeter waar scholieren aan hangen. De boodschap: Onze scholen zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan.

Navigatie-providers aan zet

Vanaf maandag ontvangen honderdduizenden automobilisten de boodschap om hun snelheid aan te passen voor fietsende scholieren. Dit gebeurt in de auto via het navigatiescherm. Het betreft een pilot met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar aanbieders Waze, TomTom en Flitsmeister aan meedoen. De melding verschijnt vlak voor vertrek of direct na aankomst. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) is hoopvol over de test en de samenwerking met navigatiediensten. Het gaat hierbij om een lokale representatie van internationale navigatiesystemen. Cora van Nieuwenhuizen:

"Veiligheid moet altijd voorop staan. Daarom is het mooi dat automobilisten nu ook via navigatiediensten geïnformeerd worden over schoolkinderen die weer de weg op gaan", aldus Van Nieuwenhuizen.

Gevoel bij verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is volgens Veilig Verkeer Nederland niet het eerste onderwerp waar iedereen aan denkt zodra zij de deur uitstappen. Terwijl dit wel goed zou zijn voor ieders veiligheid in het verkeer. Zeker nu scholen weer opengaan. Om ervoor te zorgen dat mensen meer gevoel krijgen bij het belang van verkeersveiligheid en in het bijzonder die van scholieren, lanceert VVN vandaag het gedicht "Onze scholen zijn weer begonnen". Het gedicht (spoken word) is geschreven door Justin Samgar en werd vandaag samen met scholieren op meerdere plekken in Nederland live voorgedragen.