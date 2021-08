Externe commissie onderzoekt omstandigheden rondom overlijden motoragent

Een externe commissie gaat naar aanleiding van het overlijden van motoragent Arno de Korte een onderzoek doen naar de informatie die bekend was bij de politie over de verdachte vrachtwagenchauffeur. Dit heeft korpschef Henk van Essen van de politie besloten.

Motoragent Rotterdam verongelukt

Arno de Korte kwam op 7 juli 2021 tijdens de uitvoering van zijn dienst om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen werd later die dag aangehouden en zit sindsdien vast op verdenking van doodslag.

Onderzoeksopdracht

De commissie bestaat uit voormalig rechter en plaatsvervangend nationaal ombudsman mr. Frank van Dooren, voormalig officier van justitie mr. Koos Spee en voormalig plaatsvervangend politiechef mr. Ad Heil. Zij zijn gevraagd om te onderzoeken of met de informatie die over de verdachte chauffeur bekend was, op een juiste manier gehandeld is door de politie. De commissie is tevens gevraagd te adviseren over de lessen die getrokken kunnen worden, bijvoorbeeld met het oog op de verkeersveiligheid en de veiligheid van politieagenten.

Interviews met betrokkenen

De commissie kijkt naar alle relevante informatie uit de jaren voorafgaand aan de aanrijding met een andere motoragent op 1 oktober 2015 tot het overlijden van de motoragent op 7 juli 2021. De commissie zal ook interviews houden met betrokkenen. Het is niet de bedoeling om te komen tot een inhoudelijke herbeoordeling van eerdere strafrechtelijke onderzoeken en/of andere rechtelijke uitspraken in die periode.

Eindrapport

Het onderzoek, dat naar verwachting enkele maanden gaat duren, zal uitmonden in een eindrapport dat wordt aangeboden aan de korpschef.