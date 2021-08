Heleen van Royen nieuwe ambassadeur van de Koninklijke Hondenbescherming

“Heleen heeft al heel lang honden en weet als geen ander hoe belangrijk het is om deze dieren de juiste zorg en bescherming te geven. Ze heeft meerdere honden met een lastig verleden in huis gehaald en met veel liefde verzorgd,” licht Groenendijk toe.

“Daarbij komt dat Heleen lekker direct is en recht voor zijn raap. En dat kunnen we momenteel goed gebruiken om heel Nederland duidelijk te maken dat we veel meer het belang van de hond voorop moeten stellen.”

Heleen van Royen is bekend door haar bestsellers De gelukkige huisvrouw, Godin van de jacht, De ontsnapping, De mannentester en Sexdagboek, die bijna ook allemaal succesvol werden verfilmd en bewerkt voor theater. Ze verkocht tot nu toe maar liefst ruim 1,7 miljoen boeken. In 2017 debuteerde ze als regisseur met de ontroerende documentaire 'Het doet zo zeer' over de dementie van haar moeder.

Herders

Een groot deel van haar leven is uitgebreid beschreven en gevolgd in de media. Op vele foto’s en op haar sociale media zijn regelmatig beelden van haar herders te zien. Alpha en Fenna hebben zelfs hun eigen instagram account: @twohappyshepherds. “Mijn honden betekenen heel veel voor me. De dagelijkse wandelingen houden me fit en ik zou echt niet weten wat ik zonder ze moet,” zegt Van Royen.

Ze kijkt uit naar haar werk voor de Koninklijke Hondenbescherming. “We gaan een speciaal opvangcentrum bouwen in Overijssel voor oudere en kwetsbare honden. Daar krijgen ze extra ruimte en speciale zorg. De plannen zien er geweldig uit. Ik ga er persoonlijk voor zorgen dat het er komt en de aandacht eraan geven die het verdient.”

Honden voor Honden Loop

Op 3 oktober loopt Heleen van Royen mee met de sponsoractie de Honden voor Honden Loop op het Erkemederstrand. Ze hoopt dan de eerste financiële bijdrages te kunnen ophalen voor de Hondenbescherming. Verder zal Van Royen aandacht vragen voor het grote aantal honden dat in Nederland wordt verwaarloosd en mishandeld door haar (schrijf)talent voor het goede doel in te zetten.

Heleen van Royen is de tweede bekende Nederlander die zich aan dit goede hondendoel verbindt. Afgelopen voorjaar maakte de organisatie de eerste ambassadeur bekend: presentatrice Britt Dekker. Ook zij zal deelnemen aan de Honden voor Honden Loop op zondag 3 oktober 2021.