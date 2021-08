Politie onderzoekt overlijden vrouw

Een 58-jarige vrouw uit IJsselstein raakte zaterdag 28 augustus zwaargewond bij een val vanaf de trap in haar woning aan de De Geerstraat. Ondank inzet van een Mobiel Medisch Team bezweek de vrouw korte tijd later aan haar verwondingen. Een 53-jarige man die zich eveneens in de woning bevond werd aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Omstreeks 21.30 uur kreeg de politiemeldkamer een melding van een urgentie noodsituatie in een woning aan de De Geerstraat. Hulpverleningsinstanties die snel ter plaatse waren troffen in de woning een zwaar gewonde vrouw aan. Het Mobile Medisch Team dat werd ingezet kon niet meer voorkomen dat de vrouw korte tijd later bezweek aan haar verwondingen. In de woning bevond zich een 53-jarige man. Hij werd aangehouden en ingesloten op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De politie stelt een nader onderzoek in.