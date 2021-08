Schietoefeningen in Harskamp en Zoutkamp voorzichtig hervat

De schietoefeningen in Harskamp en Zoutkamp worden vandaag weer op kleine schaal hervat. Vanwege de opvang van evacués op die militaire locaties was vorige week besloten om die even stil te leggen. De trainingen worden nu hervat met klein kaliber en buiten gehoorafstand van de evacués.