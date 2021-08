Arrestatieteams vallen zeven Rotterdamse woningen binnen vanwege schietincidenten Feijenoord

Maandagochtend zijn diverse arrestatieteams van de politie zeven woningen binnengevallen verspreid door Rotterdam. 'Aanleiding was de hoeveelheid schietincidenten in de maanden juli en augustus in de wijk Feijenoord', zo meldt de politie maandagmiddag.

Vuurwapens

'De bezochte woningen kwamen uit onderzoek van de politie naar voren. Het arrestatieteam werd ingezet vanwege de mogelijke aanwezigheid van vuurwapens in de woningen', aldus de politie. Verschillende bewoners in Rotterdam Zuid, West en Oost kregen vanmorgen de politie of het arrestatieteam aan de deur. Hun woningen werden doorzocht op bezit van vuurwapens. Informatie vanuit de opsporing, wijkagenten en ook tips uit de buurt zorgden ervoor dat er genoeg informatie was om “door te pakken”.

Geldbedrag en telefoons in beslaggenomen

Bij de doorzoekingen werden geen vuurwapens aangetroffen. Ook is er niemand aangehouden. Wel nam de politie een geldbedrag en verschillende telefoons in beslag. Het onderzoek naar deze reeks incidenten aan vuurwapengeweld gaat onverminderd door en soortgelijke acties sluit de politie de komende tijd niet uit. Ook aanhoudingen sluit de politie niet uit.

Inzet Arrestatieteam

Een arrestatieteam is het uiterste geweldsmiddel van de politie en wordt daarom niet bij het minste of geringste incident ingezet. Bij levensbedreigende situaties of die levensbedreigend kunnen worden, bieden de AT’s ondersteuning. Het bezit van vuurwapens valt daar ook onder, vuurwapenbezit kan immers leiden tot vuurwapengeweld. De politie neemt informatie en tips rondom vuurwapens dan ook altijd serieus en acteert hierop. Alles zodat bewoners zich veilig kunnen voelen.

Beloning van 750,- euro bij vuurwapentip

Heeft u informatie of tips over vuurwapenbezit, de politie komt graag met uw in contact. Dat kan via het speciale telefoonnummer waarop uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld: 06-33236432. Wanneer uw tip leidt tot de vondst van een vuurwapen staat daar een beloning van max. 750,- euro tegenover.