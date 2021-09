Chauffeuse vliegt uit de bocht met lijnbus in Drentse Norg

Op de Nachtegaalstraat in Norg is maandagochtend een lijnbus uit de bocht gevlogen.

Schakelkast

Daarbij reed de bus over een schakelkast heen die klem kwam te zitten onder het voertuig. Er zat tijdens het incident een aantal mensen in de bus, maar niemand raakte gewond. De chauffeuse is onderzocht in de ambulance maar hoefde niet naar het ziekenhuis.