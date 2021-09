Man (62) om het leven gekomen bij noodlottig ongeval met shovel

Rond het middaguur is vrijdag in het Overijsselse Hasselt, bij een noodlottig ongeval in een weiland met een shovel, een 62-jarige man in Hasselt om het leven gekomen. Dit meldt de politie vrijdag

Weiland

De politie kreeg even na 12.00 uur een melding van het incident waarbij de man op het weiland onder de shovel terecht was gekomen. 'We doen op dit moment onderzoek bij een incident aan de Boerweg in Hasselt in Zwartewaterland waar een man onder een shovel terecht is gekomen en is overleden', zo liet de politie vrijdagmiddag weten.

Onderzoek afgerond

Na het politieonderzoek liet de politie weten uit te gaan van een noodlottig ongeval.