Celstraf voor man die Pieter Omtzigt bedreigde

Een 27-jarige man uit Limburg is donderdag door het gerechtshof Den Haag in hoger beroep veroordeeld voor bedreiging van het Tweede Kamerlid Omtzigt op 20 augustus 2020 op het Plein in Den Haag. De man moet 2 maanden de cel in.