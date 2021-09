Vordering KHN over coronamaatregelen nachtclubs en discotheken afgewezen

Het politieke besluitvormingsproces over versoepelingen van de maatregelen was op het moment van de behandeling van deze zaak nog niet afgerond. KHN wil dat de rechter ingrijpt in dit politieke besluitvormingsproces door het kabinet dwingend voor te schrijven hoe de regelgeving er op 25 september 2021 uit moet zien. De voorzieningenrechter is niet bevoegd om zo'n wetgevingsbevel te geven.