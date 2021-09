Dode man aangetroffen in brandgang Vlissingen

Vrijdagochtend is er in Vlissingen in een brandgang aan de Adriaen van de Vennestraat een dode man aangetroffen. 'Het slachtoffer, een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen', zo heeft de politie laten weten.