Sloten filialen Albert Heijn dichtgelijmd

In Amsterdam zijn de sloten van achttien Albert Heijn filialen dichtgelijmd. Volgens de NOS is daarom ook nog een deel van de filialen niet open.

Zo zijn er bij sommige winkels de sloten van het rolluik onklaar gemaakt en andere de toegangsdeuren. Een woordvoerder van Ahold laat weten dat men er alles aan doet om de winkels zo snel mogelijk weer open te krijgen.

Het is nog onduidelijk wie er achter deze actie zit. De politie in Amsterdam is een onderzoek gestart.

Rond elf uur waren de meeste winkels weer open.