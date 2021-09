Pieter Verhoeve nieuwe voorzitter Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’

De taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ is vorig jaar van start gegaan. Doel is om agressie en geweld tegen hulpverleners terug te dringen en Nederlanders ervan doordringen dat agressie en geweld richting hulpverleners nooit wordt getolereerd. Werkgevers van de politie, de gemeentelijke boa’s en de brandweer, het OM, de wetenschap en het ministerie van Justitie en Veiligheid werken samen in de Taskforce. In het afgelopen jaar is een actieplan (link) opgesteld waaraan nu uitvoering wordt gegeven.

Marja van Bijsterveldt, scheidend voorzitter: 'We hebben afgelopen jaar samen met alle betrokkenen een mooie basis gelegd voor de uitvoering van een helder actieplan! Ik ben blij dat Pieter Verhoeve met zijn betrokkenheid en enthousiasme het stokje overneemt, daar heb ik alle vertrouwen in.'

De nieuwe voorzitter Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda: 'Ik neem het stokje graag over van Marja van Bijsterveldt. Politie, brandweer en boa’s op straat krijgen veel te verduren. Ze zijn enorm belangrijk voor samenleving. Ik vind dat we voor, achter en naast deze mensen moeten staan. Wat mij, in de verhalen uit de praktijk, opvalt is de enorme veerkracht van de hulpverleners om zich te blijven inzetten voor die publieke taak en voor de veiligheid van burgers. Daar ben ik trots op. Die mensen verdienen een veilige werkomgeving. Buiten op straat, met steun van de burger en van de werkgever. Ook met hun rijke input maken we ons actieprogramma tot een succes.'

Begrip en respect voor hulpverleners begint al op jonge leeftijd. Daarom stimuleert de Taskforce initiatieven om respect voor hulpverleners te kweken. Voorzitter van de Taskforce Pieter Verhoeve geeft met de Voorzitter van Stichting Laureus Nederland, prins Pieter-Christiaan en scheidsrechter Serdar Gözübüyük op 29 september de aftrap van een programma om jongeren van 12 tot 18 jaar te helpen bij het maken van juiste keuzes in hun leven op de weg naar volwassenheid. Respect voor hulpverleners is nu op initiatief van de Taskforce opgenomen in dit programma.