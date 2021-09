Brand in woning met rieten kap in Oosterhesselen

De brandweer moest woensdag vlak na het middaguur uitrukken voor een brand in een woning met een rieten kap aan de Verlengde Hoogeveense Vaart in het Drentse Oosterhesselen.

Twee personen uit woning gehaald

De brandweer kwam met meerdere korpsen ter plaatse. Twee personen zijn uit de woning gehaald door de brandweer. De brand is begonnen bij de schoorsteen. De brandweer heeft geprobeerd het voorste gedeelte van de woning te behouden. Over de precieze oorzaak van de brand is nog niets bekend.