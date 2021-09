Kaag D66: 'Geen nieuwe verkiezingen maar onderhandelen'

D66-leider Sigrid Kaag heeft donderdag even na het middaguur laten weten dat D66 niet aanstuurt op nieuwe verkiezingen maar wil gaan onderhandelen met de huidige coalitiepartijen VVD, CDA en de ChristenUnie. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen, omdat dan de grote besluiten uitblijven', aldus Kaag in een speciale persconferentie zojuist.

Besluit bekendmaken aan Remkes

Kaag zal het besluit dat D66 heeft genomen donderdagmiddag met informateur Remkes bespreken. Bij dat overleg zijn ook de fractievoorzitters van VVD, CDA en de ChristenUnie aanwezig die ook elk de uitkomst van hun interne beraad aan Remkes bekend zullen maken.

'Belofte naar kiezers gedaan'

'D66 is onder mijn leiding de verkiezingen in gegaan met de belofte dat wij verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat wij er alles, maar dan ook alles, aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen', zei Kaag.

'Politieke blokkade opgeheven'

'De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie, om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren. Wij hebben daarom onze politieke blokkade opgeheven, maar dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht', vervolgde Kaag.

Keuze

'De keuze waar D66 nu voor staat is: opnieuw verkiezingen óf inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelingen boven nieuwe verkiezingen omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen'.

'Wij gaan dus onderhandelen'

'Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart. Wij gaan dus onderhandelen'.