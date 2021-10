Gewonde man aangetroffen in woning Son en Breugel

Gewond

Ter plaatse had de politie boven in de woning een oudere man gewond aangetroffen in de slaapkamer. Omdat hij horizontaal naar beneden moest worden vervoerd werden hiervoor de brandweer van Son en Breugel en de hoogwerker van Eindhoven gealarmeerd.

Via het raam

Deze hebben gezamenlijk de man met de hoogwerker via het raam uit de woning gehaald. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies in de woning gebeurd is, is niet bekend. De politie werd ingeschakeld door bezorgde buren.