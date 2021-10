Vindicat schrapt evenementen na wangedrag

Na het uit de hand gelopen feestjes van de Groningse studentenvereniging Vindicat, heeft men in samenspraak met de gemeente besloten om tot nader order alle evenementen te schrappen.

Leden van de studentenvereniging gingen in een bus los na een feestje bij Kardinge. Zo werd een bus van Qbuzz vernield en vielen de chauffeur en andere reizigers lastig. Op de website van Vidicat biedt men ook excusses aan.

'Er is sprake geweest van wangedrag door leden van onze vereniging. Omwonenden van de feestlocatie, reizigers en personeel van Qbuzz hebben er overlast van ondervonden. We bieden vanzelfsprekend onze welgemeende excuses aan, want dergelijk gedrag heeft binnen onze vereniging geen plaats. 'Deze excuses hebben wij inmiddels ook overgebracht aan de busmaatschappij, de politie, de gemeente Groningen en de onderwijsinstellingen.'