Aanhouding na vondst bluetooth speakers in vuilcontainers

De hulpdiensten kregen tussen vrijdag 8 en zaterdagochtend 9 oktober drie meldingen van babygeluiden uit containers. De hulpdiensten doorzochten de containers grondig en ontdekten bluetooth speakers, waar babygehuil uit kwam. Rechercheurs namen de bluetoothspeakers in beslag en startten een onderzoek. Dat onderzoek leidde zaterdagavond naar een 48-jarige man uit Zoetermeer. Agenten hielden de man als verdachte aan in zijn woning. Hij zit vast en zijn rol bij de drie meldingen wordt onderzocht.

In 24 uur tijd werden er drie verschillende meldingen van babygeluiden uit containers gedaan. Vrijdagmiddag kwam er een melding vanaf het Sanne van Havelteplein in Zoetermeer zaterdagochtend betrof het een melding vanuit een vuilcontainer aan de Van Stolberglaan uit dezelfde plaats. Uit onderzoek bleek dat er vrijdagavond een melding werd gedaan van babygehuil uit een container in Rozenburg.