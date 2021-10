Den Haag gestart met uitdelen gratis menstruatieproducten

De gemeente Den Haag is in samenwerking met Stichting Armoedefonds onlangs gestart met het uitdelen van gratis menstruatieproducten op verschillende locaties in de stad. Vrouwen en meisjes die niet voldoende geld hebben om zelf maandverband of tampons te kopen, kunnen hier gebruik van maken. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen soms geen geld heeft voor menstruatieproducten.

Bijna 1 op de 10 vrouwen heeft soms te weinig geld (gehad) om tampons of maandverband te kopen. Het is ontzettend schrijnend dat dit probleem er is in een rijk land als Nederland", zegt wethouder Arjen Kapteijns (Sociale Zaken). "Menstruatie-armoede is niet alleen onveilig, maar vooral ook heel ongemakkelijk en verdrietig. Het zou fijn zijn als dit initiatief landelijke navolging krijgt..” Het zou fijn zijn als dit initiatief landelijk navolging krijgt.

Het Armoedefonds koopt de producten in en distribueert ze naar de juiste locaties in de stad. Dit zijn de locaties waar de middelen het hardste nodig zijn. De gemeente Den Haag financiert deze pilot samen met zorgverzekeraar VGZ. Het gaat om 26 uitgiftepunten zoals de Voedselbank, ServicepuntenXL en locaties van de daklozenopvang. Daarnaast doen dertien middelbare scholen mee.

Cas Ceulen, Clusterleider Zakelijke Markt bij Coöperatie VGZ: "'VGZ werkt samen met de Gemeente Den Haag aan verhogen van financiële, mentale en fysieke gezondheid en het voorkomen van zorg door inzet op preventie. Opnieuw blijkt hoe belangrijk dat is, want 10% van de meisjes en vrouwen blijkt soms te moeten besparen op maandverband en tampons. Dat vinden we onbestaanbaar. Het initiatief van de gemeente en Stichting Armoedefonds is daarom ook echt goed en we zijn blij dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren."

Hulporganisaties in Den Haag blij met steun

De meeste hulporganisaties reageren enthousiast op het initiatief van de gemeente. Jorg Sunderman van Voedselbank Haaglanden vertelt: “De mensen die bij ons komen, hebben onvoldoende budget om te zorgen voor voedsel. Ik kan me heel goed voorstellen dat dan maandverband kopen een hele uitgave is, zeker als je ongeveer 7 euro per dag te besteden hebt.”

Internationale Wereldarmoededag

Op 17 oktober is het internationale Wereldarmoededag. Een dag waar wereldwijd aandacht wordt besteed aan het uitroeien van armoede. Het Armoedefonds vraagt dit jaar extra aandacht voor stille armoede. Armoede is niet altijd zichtbaar. Zeker in Nederland niet. Zo groeien veel kinderen op in armoede, hebben meiden en vrouwen niet altijd geld voor menstruatieproducten en leeft een deel van de ouderen structureel in armoede.

"Er is veel ‘stille’ armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Het is een gebrek aan perspectief en mogelijkheden. Armoede maakt dat mensen zich buitengesloten kunnen voelen en zorgt voor stress. Armoede in Den Haag kunnen we niet alleen oplossen. Daarom ben ik zo ontzettend trots op dit initiatief", zegt wethouder Kapteijns.

Landelijke activiteiten Armoedefonds

Stichting Armoedefonds heeft in Nederland nu ruim 215 uitgiftepunten van gratis menstruatieproducten. De stichting merkt dat er steeds meer gemeenten zijn, die lokaal beleid ontwikkelen op menstruatie-armoede. “Gemeente Den Haag is de eerste gemeente met wie wij een samenwerking zijn aangegaan, om het probleem aan te pakken. Zo lang er geen landelijk beleid is, overwegen meer gemeenten lokaal hulp aan te bieden aan vrouwen en meisjes die het nodig hebben”, aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds.